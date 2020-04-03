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Оперштаб назвал возраст самого молодого умершего с COVID-19 в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве умер 34-летний пациент с коронавирусом, у него был хронический бронхит, проблемы с сердцем и поджелудочной железой, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно сводкам оперштаба, о смерти пациентов с коронавирусом моложе этого возраста не сообщалось. Накануне, 2 апреля, умер 39-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.

Всего вечером 3 апреля московский оперштаб сообщил о смерти четырех человек. Остальным умершим было от 80 до 86 лет, все пациенты имели сопутствующие заболевания.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве зафиксировали 448 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в Москве достигло 2923 человек. Выздоровели уже 168 заболевших, скончались 24 пациента.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По словам главного гериатра Минздрава, доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, с возрастом растет вероятность перенести коронавирус в тяжелой форме. Для людей старше 60 лет этот риск составляет 3,3%, старше 70 лет — 8%, старше 80 лет — 15–20%.

Теги: Москва, смерть, коронавирус
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