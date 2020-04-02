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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве скончался пациент с коронавирусом

В Москве после заражения коронавирусом умер 39-летний мужчина. В последние три дня жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом. В последние три дня он был на искусственной вентиляции легких.

«У пациента наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», — говорится в сообщении штаба.

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались.

В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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2 апреля штаб сообщил, что доля москвичей моложе 45 лет, анализы на коронавирус которых дают положительные результаты, составила 46% от всех зараженных. Следующая по размеру возрастная группа — пациенты от 46 лет до 65 лет, таких заболевших насчитали 33%. Еще 15% новых пациентов с подтвержденной инфекцией — люди старше 65 лет.

По данным Университета Хопкинса на 21:30 2 апреля, в мире зарегистрированы более 981 тыс. заразившихся коронавирусом, при этом количество умерших превысило 50 тыс. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в Италии — 13,9 тыс., в Испании — 10 тыс. и во Франции — 4 тыс.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Москва, коронавирус, смерть пациента
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