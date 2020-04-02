В Москве скончался пациент с коронавирусом

В Москве после заражения коронавирусом умер 39-летний мужчина. В последние три дня жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом. В последние три дня он был на искусственной вентиляции легких.

«У пациента наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», — говорится в сообщении штаба.

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались.

В Москве выявили 2475 носителей коронавирусной инфекции, а количество умерших за сутки увеличилось на три человека и достигло 19.