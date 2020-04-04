РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в США тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные совместно российскими и японскими учеными. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы отправили наши тест-системы, которые, как мы считаем, одни из лучших в мире. Это мобильные российско-японские системы, могут тестировать 20 пациентов в час», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

РФПИ анонсировал российско-японской систему диагностики в середине марта. Как отмечал Кириллл Дмитриев, инвестиции для проекта были одобрены наблюдательным советом. По словам главы фонда, производство системы диагностики ведется преимущественно в России.

В системе используется метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp, не требуемый наличия стационарной лаборатории. Результат экспресс-теста для выявления вируса занимает до 30 минут и не уступает точности применяемой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции). Испытания российско-японского теста были начаты в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в начале марта 2020 года. Продвижением системы занимается ООО «Медпромресурс». Кроме РФПИ в компанию также вкладываются японская К.R. Mirai Genomics и ООО «Генетические технологии».

Впоследствии Росздравнадзор одобрил применение в стране российско-японской системы диагностики.

1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет ВКС России с медицинским оборудованием. Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, половину стоимости груза оплатил РФПИ, а другую часть — американская сторона.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме сообщил о том, что США полностью оплатили груз медицинского оборудования, доставленный из России.