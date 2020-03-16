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РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Инвестиции одобрены наблюдательным советом, сообщила в понедельник
пресс-служба фонда. Глава фонда Кирилл Дмитриев уточнил, что производство системы диагностики будет преимущественно вестись в России, однако пока не раскрываются детали размера вливаний и название японского партнера, совместно с которым велась разработка.

В системе применяется метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp, который не требует наличия стационарной лаборатории. Результат экспресс-теста для выявления вируса занимает до 30 минут и не уступает точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции). Как отметил Дмитриев, важное отличие технологии в том, что она может применяться как в стационарных условиях, так и в мини-лабораториях. Система диагностики размером с чемодан даст возможность применения в публичных местах — например, в школах, офисах, аэропортах или на вокзалах. Испытания российско-японского теста были начаты в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в начале марта 2020 года. На текущей неделе РФПИ ожидает получения разрешения Роспотребнадзора.

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Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов запланирован в апреле как в России, так и на зарубежных рынках после прохождения ускоренной сертификации и получения разрешений — в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В РФПИ уточнили, что клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии уже сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тыс. тестов.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщал о разработке системы тестирования на новый коронавирус, ее создатель — подведомственная структура Роспотребнадзора. Одной из причин распространения нового коронавируса эксперты называют сложность с диагностикой его наличия в организме. В ряде случаев заражение вирусом может протекать бессимптомно, в легкой форме.

Теги: коронавирус, тесты
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