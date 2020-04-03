Патриарх Кирилл начал объезд вокруг Москвы с молитвой от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд вокруг Москвы с молитвой об избавлении от коронавируса. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал «Спас».

Ранее глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что патриарх Кирилл совершит объезд вокруг города Москвы с иконой «Умиление», которая считается чудотворной. Он отметил, что это икона, перед которой молился святой Серафим Саровский.

Легойда назвал коронавирусную инфекцию «вредоносным поветрием» и пригласил всех православных присоединиться к молитве патриарха, не выходя из домов.