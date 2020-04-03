МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса

Микрофинансовые организации жалуются, что нормативные акты местных властей о работе в условиях карантина не дают им возможности выдавать займы в отделениях. Проблему будет изучать Центральный банк

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Указы губернаторов сразу нескольких регионов лишили возможности работать микрофинансовые организации (МФО) на местах, сообщили участники рынка во время онлайн-конференции профильной СРО «МиР». Микрокредитные компании, которые выдают займы только в точках продаж, не имеют возможности делать это в условиях карантина. С такой проблемой столкнулись микрокредитные компании в Тульской и Саратовской областях, Крыму, Удмуртии и Красноярском крае, сообщали участники онлайн-конференции.

Нормативные акты, изданные властями этих регионов, временно запрещают работу торговых центров и непродовольственных магазинов, где обычно располагаются отделения МФО. В Красноярском крае жителям рекомендовано соблюдать такой же режим самоизоляции, который был введен в Москве. В Саратовской области для ограничения передвижения граждан введена пропускная система. В Крыму напрямую запретили работу ломбардов и организаций по выдаче займов, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.

В СРО «МиР», объединяющей микрофинансовые организации, признают существование проблемы и намерены обращаться за разъяснениями в властям регионов. «В связи с тем, что в разных регионах эпидемиологическая обстановка разная, мы не планируем готовить консолидированного письма. Мы планируем готовить адресные письма в отдельные регионы при условии, что будем иметь на руках обращения с обоснованиями своей позиции и целесообразности от компаний, работающих в них», — пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Он, однако, подчеркнул, что решение о закрытии или сокращении числа работающих офисов на местах должны принимать сами руководители МФО в зависимости от эпидемиологической обстановки.