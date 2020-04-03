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МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за коронавируса

Микрофинансовые организации жалуются, что нормативные акты местных властей о работе в условиях карантина не дают им возможности выдавать займы в отделениях. Проблему будет изучать Центральный банк
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Указы губернаторов сразу нескольких регионов лишили возможности работать микрофинансовые организации (МФО) на местах, сообщили участники рынка во время онлайн-конференции профильной СРО «МиР». Микрокредитные компании, которые выдают займы только в точках продаж, не имеют возможности делать это в условиях карантина. С такой проблемой столкнулись микрокредитные компании в Тульской и Саратовской областях, Крыму, Удмуртии и Красноярском крае, сообщали участники онлайн-конференции.

Нормативные акты, изданные властями этих регионов, временно запрещают работу торговых центров и непродовольственных магазинов, где обычно располагаются отделения МФО. В Красноярском крае жителям рекомендовано соблюдать такой же режим самоизоляции, который был введен в Москве. В Саратовской области для ограничения передвижения граждан введена пропускная система. В Крыму напрямую запретили работу ломбардов и организаций по выдаче займов, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.

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В СРО «МиР», объединяющей микрофинансовые организации, признают существование проблемы и намерены обращаться за разъяснениями в властям регионов. «В связи с тем, что в разных регионах эпидемиологическая обстановка разная, мы не планируем готовить консолидированного письма. Мы планируем готовить адресные письма в отдельные регионы при условии, что будем иметь на руках обращения с обоснованиями своей позиции и целесообразности от компаний, работающих в них», — пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Он, однако, подчеркнул, что решение о закрытии или сокращении числа работающих офисов на местах должны принимать сами руководители МФО в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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«Там, где это позволяет эпидемиологическая обстановка, работу продолжать надо. Но, повторюсь, только в тех регионах, где не введен спецрежим», — сказал Мехтиев.

Банк России проанализирует обращения участников рынка и попробует обсудить проблему с органами местного самоуправления, заявила во время онлайн-конференции замначальника управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольга Шеховцова. РБК направил запрос в ЦБ.

По статистике ЦБ, на 27 марта в России действовало 1733 микрофинансовые организации. В 2019 году 63% займов было оформлено в отделениях МФО, хотя доля онлайн-выдач растет.

Даже если адресных ограничений на деятельность МФО не устанавливается, таким компаниям все равно приходится сворачивать свою работу, поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. «На МФО распространяются, например, ограничения, связанные с работой торговых центров, если они находятся на их территории. Кроме того, как и все прочие работодатели, микрофинансовые организации обязаны соблюдать требования по переводу сотрудников на режим удаленной работы, если это возможно», — перечисляет юрист. По его словам, полномочия властей субъектов Федерации на время эпидемии «максимально расширены», и оценить, «где заканчивается граница этих полномочий», пока невозможно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Юлия Кошкина
Теги: займы, коронавирус, МФО
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