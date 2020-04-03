Мурашко заявил о развитии ситуации с вирусом по благоприятному сценарию

Михаил Мурашко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Введенные в России для борьбы с распространением коронавируса меры эффективны и положительно влияют на ситуацию с пандемией, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных», — сказал он. По его словам, кривая эпидемии, которая демонстрирует соотношение того, насколько быстро растет количество заболевших, сегодня идет «по достаточно благоприятному» сценарию.

Ранее в тот же день премьер-министр Михаил Мишустин не исключил, что ситуация с распространением COVID-19 в России может пойти по самому сложному сценарию, так как пик заболеваемости еще не пройден.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки COVID-19 в России подтвердили у 601 человека, общее число заболевших достигло 4149 человек. Случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах, больше всего — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Коми и Ленинградской области. Накануне, 2 апреля, оперштаб сообщал о 771 новом случае, а 1 числа — о 440 новых случаях.

Президент России Владимир Путин объявил период вплоть до 30 апреля нерабочим. Власти регионов самостоятельно будут решать, работу каких организаций и предприятий можно разрешить в субъектах федерации.