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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

В России заболели 2777 человек, 24 человека умерли, 190 выздоровели, сообщил оперативный штаб
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за сутки зафиксировано семь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Московской и Псковской областях. За все время зафиксировано 24 летальных случая.

По сравнению с данными, которые были опубликованы накануне, скорость распространения заболевания замедлилась. 31 марта оперштаб сообщал о 500 новых случаях COVID-19.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось до 190 человек, из больниц вышли 69 человек.

Самым пострадавшим от инфекции регионом остается Москва, где заболели 1880 человек. В столице умерли 16 человек — более половины всех жертв. В пятерку регионов с наибольшим числом больных также входят Подмосковье (134 случая), Санкт-Петербург (125), Коми (54), Свердловская область (33), Бурятия (25).

В большинстве российских регионов введен режим обязательной самоизоляции граждан. В Москве следить за соблюдением условий карантина власти будут с помощью специального приложения, которое нужно установить на телефон, и QR-кодов. Роспотребнадзор обязал всех россиян держать дистанцию не менее метра друг от друга.

Всего в мире зафиксировано более 860 тыс. случаев заболевания. В тройке стран с наибольшим числом заболевших — США, Италия и Испания. Общее число жертв коронавируса в мире — более 42 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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