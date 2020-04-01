В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек

В России заболели 2777 человек, 24 человека умерли, 190 выздоровели, сообщил оперативный штаб

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Общее число случаев заражения в России выросло до 2777, за день в стране заразились 440 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Всего за сутки зафиксировано семь летальных случаев: пять в Москве, по одному в Московской и Псковской областях. За все время зафиксировано 24 летальных случая.

По сравнению с данными, которые были опубликованы накануне, скорость распространения заболевания замедлилась. 31 марта оперштаб сообщал о 500 новых случаях COVID-19.

Количество выздоровевших за сутки увеличилось до 190 человек, из больниц вышли 69 человек.

Самым пострадавшим от инфекции регионом остается Москва, где заболели 1880 человек. В столице умерли 16 человек — более половины всех жертв. В пятерку регионов с наибольшим числом больных также входят Подмосковье (134 случая), Санкт-Петербург (125), Коми (54), Свердловская область (33), Бурятия (25).