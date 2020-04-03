В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 4 тыс. Самые пострадавшие регионы — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Коми и Ленинградская область

Фото: Максим Федоров / ТАСС

За сутки в России выявили 601 случай заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 4149, 34 человека умерли. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах. Больше всего их в Москве — 448. Так что теперь в столице уже 2923 случая заболевания, 168 пациентов выздоровели. В Москве почти половина заболевших, согласно данным регионального оперштаба, — граждане в возрасте от 18 до 45 лет.

В Московской области зафиксировано 211 случаев заражения (плюс 17 за сутки), в Санкт-Петербурге — 156 (плюс семь). Впервые диагнозы COVID-19 за прошедшие сутки были поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, которые публикует портал «Стопкоронавирус.рф» в своем Telegram-канале, всего в России под медицинским наблюдением находится 210,2 тыс. человек. С учетом тех, кто уже прошел карантин, под наблюдение медиков попали 376,6 тыс. человек. В стране провели 575 тыс. тестов на коронавирус.