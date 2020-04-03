Мишустин не исключил самый сложный сценарий развития ситуации с COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России пока не пройден, и события могут развиваться по самому сложному сценарию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению инфекции. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — сказал Мишустин. Он добавил, что больницы должны быть полностью готовы к приему заразившихся в том, что касается оборудования, лекарств и медицинских изделий.

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