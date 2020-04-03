Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты

Дмитрий Песков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бизнес, у которого нет выручки из-за введенного в России режима нерабочих дней, может пользоваться мерами, которое уже разработало правительство, а также оформить в банках льготные кредиты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вчера первый день после документального оформления инициативы, были обращения в банки, там не совсем система налажена. Надеемся, что в ближайшее время она заработает», — добавил он.

Ранее, 25 марта, глава государства Владимир Путин сообщил о введении кредитных и налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, снижении для них страховых взносов и автоматическом продлении социальных выплат.

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