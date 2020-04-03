Путин проведет новое совещание с нефтяниками

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в течение дня проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, на встрече будут присутствовать руководители правительства и администрации президента, а также главы основных нефтяных компаний России. Это будет тот же формат, как предыдущие совещания по ситуации на рынке нефти, отметил представитель Кремля.

Материал дополняется