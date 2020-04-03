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Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Президент США заявил, что в ходе его разговоров с представителями России и Саудовской Аравии тема уступок со стороны Вашингтона не обсуждалась
Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос одного из журналистов.

«Нет, мы не обсуждали какие-либо уступки с нашей стороны. Эта сделка нужна России и Саудовской Аравии», - заявил президент США.

Комментируя свое заявление о возможной сделке между Москвой и Эр-Риядом, Трамп заявил, что противостояние двух стран вредит всей отрасли. «У нас есть альтернатива, но надеюсь, что они все же заключат соглашение в ближайшее время. Это будет хорошо для России, хорошо для Саудовской Аравии, хорошо для всего мира», - заявил американский президент.

Трамп заявил о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти. Главное
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Днем 2 апреля Трамп рассказал о прошедших телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом, однако в Кремле эту информацию опровергли. Позднее стало известно, что Эр-Рияд предложил провести срочную встречу стран — участниц сделки ОПЕК+, чтобы прийти к справедливому соглашению о балансировке рынка.

Вечером 2 апреля представитель властей Техаса Райан Ситтон сообщил, что разговаривал с министром энергетики России Александром Новака и обсуждал с ним сокращение ежедневной добычи нефти на 10 млн баррелей. По его словам, в дальнейшем он намерен обговорить этот вопрос с наследным принцем Саудовской Аравии.

В начале марта участника саммита ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи нефти, после чего котировки стали стремительно снижаться.

По состоянию на 4:35 мск стоимость барреля Brent в Лондоне составляла $29,05.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть, Дональд Трамп
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