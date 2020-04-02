Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Губернатор Коми подал в отставку Политика, 17:12 Путин заявил о невозможности переломить ситуацию с COVID-19 в Москве Общество, 17:12 Путин назвал условие сокращения периода нерабочих дней Политика, 17:08 Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия Политика, 17:04 Почему карантин невыгоден сервисам доставки еды — Bloomberg Pro, 17:03 Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля Общество, 16:58 Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам. Полная версия Общество, 16:56 В Россию доставили 26 т гумпомощи из Китая для борьбы с COVID-19 Общество, 16:55 Новак предсказал снижение потребления бензина в России на 40% Экономика, 16:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля Общество, 16:46 Чемпионат Бельгии по футболу будет досрочно завершен из-за коронавируса Спорт, 16:45 ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД Общество, 16:41 Губернатор Архангельской области объявил об отставке Политика, 16:41 В Забайкалье запретили продажу алкоголя Общество, 16:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Россию доставили 26 т гумпомощи из Китая для борьбы с COVID-19

Фото: Wang Quanchao / XinHua / Global Look Press

Из Китая в Россию доставили гуманитарную помощь весом 26 т для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

В гуманитарный груз вошли медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Груз перевезли ВКС России.

Мантуров заявил об отправленных в Китай 2 млн медицинских масок
Общество

Для дальнейшего распределения его направят в медицинский центр имени Н.И. Пирогова.

Минпромторг напомнил, что в феврале Россия оказала гуманитарную помощь китайской стороне. В город Ухань, где началось распространение коронавируса, направили груз весом 23 т с защитными и медицинскими средствами.

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
Бизнес

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что Россия поставляет гуманитарную помощь за рубеж без ущерба для собственных потребностей. «С точки зрения темпов внутреннего производства, по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который мы в том числе готовы направлять на помощь наиболее нуждающимся», — отметил он.

Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть
Экономика

Во время выступления 26 марта на экстренном саммите G20 Путин заявил о необходимости создать «зеленые коридоры», свободные от торговый войн и санкций, для взаимной транспортировки между странами необходимых средств на борьбу с пандемией.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Россия, Китай, гуманитарная помощь, коронавирус
Материалы по теме
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Общество
Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии
Общество
Минпромторг предложил выделить РЖД ₽50 млрд из ФНБ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter