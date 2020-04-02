В Россию доставили 26 т гумпомощи из Китая для борьбы с COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что Россия поставляет гуманитарную помощь за рубеж без ущерба для собственных потребностей. «С точки зрения темпов внутреннего производства, по отдельным позициям уже сейчас имеется профицит, который мы в том числе готовы направлять на помощь наиболее нуждающимся», — отметил он.

Во время выступления 26 марта на экстренном саммите G20 Путин заявил о необходимости создать «зеленые коридоры», свободные от торговый войн и санкций, для взаимной транспортировки между странами необходимых средств на борьбу с пандемией.