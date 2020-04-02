В Россию доставили 26 т гумпомощи из Китая для борьбы с COVID-19
Из Китая в Россию доставили гуманитарную помощь весом 26 т для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.
В гуманитарный груз вошли медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Груз перевезли ВКС России.
Для дальнейшего распределения его направят в медицинский центр имени Н.И. Пирогова.
Минпромторг напомнил, что в феврале Россия оказала гуманитарную помощь китайской стороне. В город Ухань, где началось распространение коронавируса, направили груз весом 23 т с защитными и медицинскими средствами.