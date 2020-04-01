Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть

От падения цен на нефть страдает не только российская экономика, но и экономика Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин сославшись на беседу со своим коллегой Дональдом Трампом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Мы обсуждаем это с коллегами: и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов. Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе $40 за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание», — сказал Путин.

Президент признал, что падение цен на нефть стало серьезным вызовом для экономики России. Он отвечал на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который напомнил, что в кризис 2009 года средняя цена на нефть была $61, а «в этом году она будет существенно меньше».

«Для нашей экономики да, действительно, это очень серьезный вызов. И то, о чем вы сказали, мы в свое время тоже делали, в прежние кризисы — в 2008-м, 2009 году. Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт», — ответил президент.