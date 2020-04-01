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Падение цен на нефть ,  
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Путин заявил об обеспокоенности Трампа низкими ценами на нефть

От падения цен на нефть страдает не только российская экономика, но и экономика Соединенных Штатов, заявил президент Владимир Путин сославшись на беседу со своим коллегой Дональдом Трампом
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Низкие цены на нефть беспокоят не только руководство России, но и правительство Соединенных Штатов Америки, заявил во время видеоконференции с членами кабинета министров президент Владимир Путин. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Мы обсуждаем это с коллегами: и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов. Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе $40 за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание», — сказал Путин.

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Президент признал, что падение цен на нефть стало серьезным вызовом для экономики России. Он отвечал на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который напомнил, что в кризис 2009 года средняя цена на нефть была $61, а «в этом году она будет существенно меньше».

«Для нашей экономики да, действительно, это очень серьезный вызов. И то, о чем вы сказали, мы в свое время тоже делали, в прежние кризисы — в 2008-м, 2009 году. Сейчас, безусловно, ситуация имеет свою специфику, тем не менее у нас есть опыт», — ответил президент.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Путин также пообещал, что правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики. «Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем», — сказал Путин.

1 апреля Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией. «Обе страны это обсуждают, и я присоединюсь к ним в подходящее время, если понадобится», — сказал президент США. Он также отметил, что обсуждал вопрос цен с президентом России Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом по отдельности. По его словам, переговоры прошли хорошо, стороны совместно «посмотрят, что можно сделать».

Средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 года, сообщил Минфин, составила $29 за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в марте прошлого года. 30 марта цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) снизилась до $13 за баррель. Urals продается с дисконтом к североморскому Argus North Sea Dated, отражающему стоимость североморской легкой нефти. В понедельник скидка составила $4,75 — это максимум с июня 2008 года. Стоимость Urals c поставкой в Средиземноморье подешевела до $15,25 за баррель, это минимальное значение с июня 1999 года.


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: США, нефть, коронавирус
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