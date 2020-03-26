Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
УЕФА не будет рекомендовать отменять РПЛ и национальные чемпионаты Европы Спорт, 18:54 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:50  Минфин пообещал в 2020 году не удерживать налог на проценты по вкладам Экономика, 18:49 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:47 Теннисистка Иванович помогла закупить 35 аппаратов искусственного дыхания Спорт, 18:45 Минпросвещения опровергло информацию о досрочном окончании учебного года Общество, 18:42 Правительство попросило владельцев ТЦ отложить платежи для арендаторов Бизнес, 18:36 В сети появились фотографии с места взрыва в Магнитогорске Общество, 18:32 В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме Общество, 18:30 «Двадцатка» согласовала меры по борьбе с пандемией Политика, 18:26 Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19 Политика, 18:16 «Яндекс.Такси» начнет тратить ₽500 млн ежемесячно для поддержки спроса Бизнес, 18:12 СМИ узнали о требовании ФИФА продлить истекающие контракты с футболистами Спорт, 18:07 Вакцины от гриппа и лечение слепоты: главное в фармацевтике и медицине Pro, 17:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

По словам президента, мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости — это вопрос жизни и смерти людей
Экстренный саммит «Группы двадцати» в формате видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Для помощи странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо объявить мораторий на введение против них санкций и других ограничений. Об этом заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), прошедшего в формате видеоконференции президент России Владимир Путин.

«В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал Путин.

По словам президента России, на период кризиса необходимо создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале же нужно объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки.

Генсек ООН попросил страны G20 отказаться от санкций для борьбы с вирусом
Политика

Путин предупредил, что вызванный COVID-19 кризис на длительный срок «наложит отпечаток» на развитие всего мира, возникшие в его результате последствия могут обернуться даже более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, тем более что ситуацию усугубляют торговые конфликты и санкции.

«Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — отметил президент России, предложив подумать над созданием под эгидой МВФ специального фонда, средства которого могли бы использоваться для финансирования стран, столкнувшихся с последствиями пандемии.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран G20, призвав их отказаться от санкций для борьбы с COVID-19. Гутерриш попросил глав G20 запретить пошлины, квоты и нетарифные меры, снять ограничения на межгосударственную торговлю, которые влияют на внедрение медицинского оборудования, лекарств и других средств борьбы с вирусом.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также призвала ослабить санкционный режим, действующий в отношении Ирана, Кубы, КНДР и других стран.

«В такое трудное время в интересах охраны здоровья населения всего мира и защиты прав и жизни миллионов людей секторальные санкции нужно ослабить или приостановить. В условиях глобальной пандемии, препятствия в оказании медицинской помощи в одной стране только увеличивают риск для каждого из нас», — предупредила Бачелет.

Шесть лет санкций против России. Главное
Политика

Россия более шести лет находится под санкциями США, ЕС и присоединившихся к ним стран, которые стали в том числе ответом на присоединение Крыма.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Шесть лет санкций против России. Главное
Политика
Генсек ООН попросил страны G20 отказаться от санкций для борьбы с вирусом
Политика
Песков счел идею снятия санкций заслуживающей внимания
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter