Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19

По словам президента, мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости — это вопрос жизни и смерти людей

Экстренный саммит «Группы двадцати» в формате видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Для помощи странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо объявить мораторий на введение против них санкций и других ограничений. Об этом заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), прошедшего в формате видеоконференции президент России Владимир Путин.

«В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал Путин.

По словам президента России, на период кризиса необходимо создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале же нужно объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки.

Путин предупредил, что вызванный COVID-19 кризис на длительный срок «наложит отпечаток» на развитие всего мира, возникшие в его результате последствия могут обернуться даже более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, тем более что ситуацию усугубляют торговые конфликты и санкции.