Застрявших из-за карантина в шенгенской зоне россиян не будут штрафовать

Маркус Эдерер (Фото: Goncalo Silva / Zuma / Global Look Press)

Россияне, оставшиеся на территории Евросоюза в условиях закрытия границ и отмены рейсов, смогут продлить действие шенгенских краткосрочных виз, штрафовать за просроченные документы их не будут. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

«В данной ситуации за просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки — только в этом случае — не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой», — сказал он.

Эдерер уточнил, что страны — члены соглашения могут продлять срок действия краткосрочной визы на срок до 90 дней.

Кроме того, по его словам, государства ЕС могут выдавать долгосрочные визы и разрешения на временное проживание, если пребывание граждан других стран на их территории превышает срок 90 дней. Чтобы оформить соответствующие документы, россиянам будет необходимо обратиться в миграционную службу страны, в которой они находятся, пояснил посол.