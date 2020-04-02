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Застрявших из-за карантина в шенгенской зоне россиян не будут штрафовать

Маркус Эдерер (Фото: Goncalo Silva / Zuma / Global Look Press)

Россияне, оставшиеся на территории Евросоюза в условиях закрытия границ и отмены рейсов, смогут продлить действие шенгенских краткосрочных виз, штрафовать за просроченные документы их не будут. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

«В данной ситуации за просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки — только в этом случае — не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой», — сказал он.

Эдерер уточнил, что страны — члены соглашения могут продлять срок действия краткосрочной визы на срок до 90 дней.

Кроме того, по его словам, государства ЕС могут выдавать долгосрочные визы и разрешения на временное проживание, если пребывание граждан других стран на их территории превышает срок 90 дней. Чтобы оформить соответствующие документы, россиянам будет необходимо обратиться в миграционную службу страны, в которой они находятся, пояснил посол.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

17 марта страны Евросоюза согласились ограничить на 30 дней въезд для граждан других государств. Гражданам стран, не входящих в ЕС, нельзя пересекать его границы, если только у них нет срочной причины, вида на жительство или долгосрочной визы.

Россия с 31 марта сократила количество чартеров для вывоза россиян из-за рубежа и установила квоту по количеству прибывающих пассажиров. Их количество не должно превышать 500 человек в сутки. Все международные рейсы принимает только аэропорт Шереметьево.

Теги: ЕС, шенгенские визы, россияне
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