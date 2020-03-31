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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства на поддержку российских граждан, которые на фоне пандемии коронавируса оказались за рубежом в сложном финансовом положении. Об этом говорится в документах об итогах заседания координационного совета по борьбе с заболеванием, опубликованных на сайте правительства.

Выделить деньги Минфин должен Министерству иностранных дел, которое занимается возвращением российских граждан, оказавшихся за рубежом.

«Обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований для поддержки граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», — говорится в документе. Внешнеполитическое ведомство также отвечает за непосредственную финансовую помощь россиянам.

По данным Росавиации на 27 марта, больше всего россиян находится в Таиланде и Индонезии: там остаются 17 тыс. и 4 тыс. российских туристов соответственно.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Минтранс принял решение с 31 марта сократить число чартерных рейсов, используемых для вывоза россиян из-за рубежа. Это связано с тем, что большинство граждан уже вернулись домой. Новые меры позволят уделять каждому отдельному пассажиру больше времени по прилете.

Позже Росавиация сообщила, что московский аэропорт Шереметьево будет принимать не более 500 пассажиров из-за границы, а воздушные гавани в регионах — не более 200 человек.

Теги: деньги, Михаил Мишустин, коронавирус
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