Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину выделить средства на поддержку российских граждан, которые на фоне пандемии коронавируса оказались за рубежом в сложном финансовом положении. Об этом говорится в документах об итогах заседания координационного совета по борьбе с заболеванием, опубликованных на сайте правительства.

Выделить деньги Минфин должен Министерству иностранных дел, которое занимается возвращением российских граждан, оказавшихся за рубежом.

«Обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований для поддержки граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», — говорится в документе. Внешнеполитическое ведомство также отвечает за непосредственную финансовую помощь россиянам.

По данным Росавиации на 27 марта, больше всего россиян находится в Таиланде и Индонезии: там остаются 17 тыс. и 4 тыс. российских туристов соответственно.