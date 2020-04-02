Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает Кремль.

Путин отметил в поздравлении, что государствам удалось существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Президент России также выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет странам в будущем «найти оптимальные решения даже самых сложных вопросов».

Началом масштабной интеграции России и Белоруссии считается 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России.

В декабре 1999 года был заключен Договор о создании Союзного государства. Полная реализация договора предполагает фактическое объединение экономики двух стран, однако все условия документа все еще не воплощены в реальность. К весне 2019 года были созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.