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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран. Об этом сообщает Кремль.

Путин отметил в поздравлении, что государствам удалось существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Президент России также выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет странам в будущем «найти оптимальные решения даже самых сложных вопросов».

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Началом масштабной интеграции России и Белоруссии считается 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Белоруссии и России.

В декабре 1999 года был заключен Договор о создании Союзного государства. Полная реализация договора предполагает фактическое объединение экономики двух стран, однако все условия документа все еще не воплощены в реальность. К весне 2019 года были созданы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли в ЕАЭС.

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Дмитрий Медведев, на тот момент действующий председатель правительства России, предложил в 2018 году углублять в рамках договора о Союзном государстве интеграцию между странами. К 2020 году должно быть унифицировано российское и белорусское хозяйственное законодательство, к 2021 году страны планируют обеспечить условия для создания общего нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынков.

18 марта Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на то, что страны пытаются построить Союзное государство, и имеет право вести самостоятельную внешнюю политику.

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Россия предложила в марте Белоруссии создать ряд наднациональных органов в рамках углубленной интеграции. В том числе Москва предлагала установить между странами единые налоговую систему, таможню, суд, счетную палату и создать общий эмиссионный центр, что подразумевает введение единой валюты.

В феврале Лукашенко сообщил, что руководство России намекает на присоединение Белоруссии в обмен на установку единых цен на энергоносители. Белорусский лидер подчеркнул, что народы стран не хотят такого объединения, и заявил, что он лично будет бороться за сохранение суверенитета страны, даже не будучи президентом. При этом в экономической интеграции стран политик не увидел «ничего плохого».

Теги: Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, коронавирус, Владимир Путин
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