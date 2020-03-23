Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Почему Москва пошла на уступки Александру Лукашенко

Россия предоставит скидку Белоруссии на нефть $16 за тонну — это даже больше, чем до сих пор просил Минск. Москва могла согласиться на условия Белоруссии на фоне обострившейся конкуренции на нефтяном рынке

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.

В этом случае Россия будет поставлять нефть Белоруссии даже на более выгодных условиях, чем до сих пор просил Минск. Ранее Белоруссия настаивала на обнулении премий для российских нефтяных компаний, составлявших $11,7–12 за тонну, говорили РБК два чиновника, близких к обеим сторонам переговоров.

В случае поставки 18 млн т нефти (столько ежегодно Белоруссия закупала у России в последнее время) при скидке $15,7 за тонну суммарная скидка за год могла бы достичь около $283 млн. Но в этом году экспорт будет ниже: Белоруссия приняла решение о диверсификации поставок и теперь будет закупать «альтернативную нефть» — минимум два танкера в месяц (в средний танкер помещается около 0,16 млн т нефти), максимум не определен. Об этом 11 марта сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти, в субботу, 21 марта, сообщила пресс-служба российского правительства. Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне «полностью пошли» на предложения Белоруссии по поставкам нефти.