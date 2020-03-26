Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Бергамо, Италия (Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images)

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.

Восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением больных, находящихся в 65 местных пансионатах. В них оказывается помощь пожилым людям. Каждая бригада будет распределена между семью-девятью близлежащими медучреждениями.

Кроме того, местные власти указали на особую востребованность в масштабной санитарной обработке и дезинфекции всех объектов здравоохранения, транспорта и городской инфраструктуры. К выполнению этих задач российские военные специалисты приступят 27 марта.

Материл дополняется.