Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии

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Бригада российских врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными специалистами провели дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых в Италии, сообщает российское военное ведомство.

Всего 29 марта было продезинфицировано более 12 тыс. тыс. кв. м внутренних помещений и подъездные дороги к пансионатам Святого Джузеппе в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» города Леффе.

Российские военные в общей сумме провели обработку восьми лечебных учреждений и продезинфицировали более 21 тыс. кв. м внутренних посещений.

23 и 24 марта 14 самолетов ВКС России доставили российских вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима.



На следующий день российские специалисты и спецтехника направились в Бергамо, где их задействовали в оказании экстренной помощи населению и обработке объектов здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад будут лечить больных из 65 местных пансионатов, в которых оказывают помощь пожилым людям.