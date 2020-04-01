В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кальянной в Василеостровском районе, продолжившей незаконно работать после получения предупреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по городу, поступившем в РБК.

Полиция обнаружила открытую кальянную по адресу: улица Кораблестроителей, 30, когда в городе уже вступили в силу ограничительные меры. Несмотря на получение предписания от сотрудников правоохранительных органов, заведение продолжило работать. Этот факт полицейские выявили в ходе проверки 31 марта.

После этого следователи завели уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На сайте следственного управления СК по Петербургу указывается, что повторно нарушила запрет кальянная «ФЕРОМОН», принадлежащая ООО «Юпитер».