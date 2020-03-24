Расширение мер борьбы с коронавирусом в России. Главное

24 марта оперативный штаб в России принял новые решения для борьбы с коронавирусом. Среди них — возвращение россиян из других стран и запрет кальянов. Главное о новых мерах — в материале РБК

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ограничения

В регионах приостановят работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат.

Курение кальянов в заведениях общепита будет запрещено.

Вывоз россиян из стран со вспышками эпидемии