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Расширение мер борьбы с коронавирусом в России. Главное

24 марта оперативный штаб в России принял новые решения для борьбы с коронавирусом. Среди них — возвращение россиян из других стран и запрет кальянов. Главное о новых мерах — в материале РБК
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ограничения

  • В регионах приостановят работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат.
  • Курение кальянов в заведениях общепита будет запрещено.

Вывоз россиян из стран со вспышками эпидемии

  • МИД должен до 26 марта подготовить списки россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа. Вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине.
  • Минтранс и Росавиация во вторник должны получить от МИДа список стран, которые планируют ограничить авиаперевозки.
  • К вывозу россиян могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. На расходы Минтрансу планируют выделить средства из резервного фонда.
  • Россиян из Украины и украинских граждан на Украину планируют единовременно вывезти поездами. К вывозу россиян из Египта предполагается привлечь компанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Россией.

  • Власти подготовят список аэропортов для приема соответствующих рейсов. В Москве для этого оценят техническую готовность Жуковского (сейчас рейсы принимает Шереметьево).
  • Правительство Москвы изучит возможность автобусной перевозки вернувшихся россиян в ближайшие регионы.

Размещение пациентов

  • Роспотребнадзор выяснит, хватает ли в регионах стационаров для одномоментного приема большого количества вернувшихся. Власти также проверят возможность разместить их в объектах рядом с аэропортами прибытия.
  • Для лечения больных коронавирусом могут перепрофилировать санатории и реабилитационные центры. Санаторно-курортное лечение в этом году могут приостановить.

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Работа детских учреждений

  • Детские сады перейдут в режим свободного посещения.
  • В них организуют медосмотры и другие мероприятия по противодействию инфекции.
  • Для сотрудников детсадов и родителей предусмотрят методическое сопровождение и консультации по теме коронавируса.

Меры для работающих пенсионеров

  • Для россиян старше 65 лет, продолжающих работать, Минфин и Минтруд предусмотрят порядок выдачи больничных для соблюдения карантина.

Дезинфекция и меры защиты

  • При распределении масок властям регионов советуют в первую очередь обеспечивать ими медработников и других людей, контактирующих с больными COVID-19.
  • Роспотребнадзор и Минпромторг оценят возможность использовать для дезинфекции любые спиртосодержащие средства, включая косметические.

Ситуация с коронавирусом в России и мире

  • К 24 марта в России зафиксировано 495 случаев заболевания коронавирусом, 290 из них — в Москве.
  • Мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, заявил о высокой динамике распространения инфекции в России. Данных о реальном уровне заболеваемости в регионах нет, отметил он.

  • Число заболевших в мире, по данным SCMP на 24 марта, превысило 370 тыс., умерли более 16 тыс. человек.
  • ВОЗ обратила внимание на ускорение темпа распространения пандемии.

Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, пандемия, кальяны, карантин
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