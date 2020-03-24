Пандемия коронавируса , 24 мар, 20:22
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Расширение мер борьбы с коронавирусом в России. Главное
24 марта оперативный штаб в России принял новые решения для борьбы с коронавирусом. Среди них — возвращение россиян из других стран и запрет кальянов. Главное о новых мерах — в материале РБК
Ограничения
- В регионах приостановят работу развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, кинотеатров и детских игровых комнат.
- Курение кальянов в заведениях общепита будет запрещено.
Вывоз россиян из стран со вспышками эпидемии
- МИД должен до 26 марта подготовить списки россиян, желающих вернуться в страну из-за рубежа. Вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине.
- Минтранс и Росавиация во вторник должны получить от МИДа список стран, которые планируют ограничить авиаперевозки.
- К вывозу россиян могут привлечь Минобороны, МЧС и управделами президента. На расходы Минтрансу планируют выделить средства из резервного фонда.
- Россиян из Украины и украинских граждан на Украину планируют единовременно вывезти поездами. К вывозу россиян из Египта предполагается привлечь компанию «Белавиа» в счет ее задолженности перед Россией.