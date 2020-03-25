Минздрав счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай счел обоснованным запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом Салагай написал в своем Telegram-канале.

«Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — пояснил замминистра.

Как отметил Салагай, подобные ограничения были введены в ряде других стран, а также в странах, где курение кальяна является традиционно очень распространенным.

24 марта в рамках по нераспространению коронавируса правительство России поручило регионам на время ограничить работу ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений, а также ввело запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 24 марта, в общей сложности коронавирусом в мире заразились свыше 332 тыс. человек. Умерли более 14 тыс. человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии, где за последние сутки от вируса скончались более 700 человек.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии случаи заражения зафиксировали в ряде других стран. В их числе — Германия, Франция, Россия, Швеция, Финляндия, Бельгия, Испания, Канада, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Малайзия, Непал, Австралия и другие.

