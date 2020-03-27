Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил на встрече с представителями компании «Белгипс» в Минске. Его слова приводит агентство БелТА.

«У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад в Москву?» Конечно», — сказал Лукашенко. По его словам, если из Белоруссии «никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет».

При этом, по словам Лукашенко, он не уверен, что в Москве все же будут отмечать юбилей Победы из-за угрозы распространения коронавируса. «Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», — пояснил он.

При этом, по словам Лукашенко, отменять запланированное в Белоруссии празднование пока не планируется и подготовка к нему продолжается.