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Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса. Об этом он заявил на встрече с представителями компании «Белгипс» в Минске. Его слова приводит агентство БелТА.

«У меня часто спрашивают: «А вы поедете на парад в Москву?» Конечно», — сказал Лукашенко. По его словам, если из Белоруссии «никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет».

При этом, по словам Лукашенко, он не уверен, что в Москве все же будут отмечать юбилей Победы из-за угрозы распространения коронавируса. «Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия», — пояснил он.

При этом, по словам Лукашенко, отменять запланированное в Белоруссии празднование пока не планируется и подготовка к нему продолжается.

В Минобороны сообщили о мерах по борьбе с вирусом при подготовке парада
Общество

По последним данным, в Москве пока не собираются отменять или ограничивать празднование юбилея Победы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили о введении специальных мер по борьбе с угрозой распространения заболевания при подготовке парада. В частности, участникам мероприятия трижды в день измеряют температуру. Кроме того, в местах проживания участников парада установили бактерицидные ультрафиолетовые лампы и сформировали запас дезинфицирующих средств и медикаментов.

Теги: Москва, парад, Александр Лукашенко
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