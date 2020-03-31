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Пандемия коронавируса ,  
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В Белорусии от коронавируса умер первый человек

Заслуженный артист республики, 75-летний актер театра Виктор Дашкевич стал первой жертвой вируса в Белоруссии. Ранее президент Лукашенко утверждал, что пандемия для страны «не имеет никакого значения»
Виктор Дашкевич (Фото: kino-teatr.ru)

В Витебске умер 75-летний актер Театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает белорусское издание «Наша нива» со ссылкой на его жену Светлану. Дашкевич стал первым, кто скончался из-за вызываемого коронавирусом заболевания.

Позже информацию подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передало агентство «БелТА». «Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его», — сказал он.

По словам Светланы Дашкевич, в конце марта ее вместе с мужем госпитализировали с пневмонией, позднее у супруга подтвердили коронавирус. Затем актера перевели в реанимацию и применили искусственную вентиляцию легких, а его супругу выписали 26 марта с соблюдением самоизоляции. Дашкевич отмечала, что муж не был за границей и не известно, где он мог заразиться. Актер, по словам жены, еще 18 марта был в театре и сидел рядом с российским режиссером Александром Дольниковым.

Виктор Дашкевич родился 3 марта 1945 года. В Театре имени Якуба Коласа он работал с 1973-го. Дашкевич был заслуженным артистом Белоруссии.

По данным Минздрава республики на 30 марта, за последние сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 110 человек, 144 пациента, включая тех, кто контактировал с носителями инфекции, выписали. Под наблюдением остаются еще 105 человек.

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Лукашенко ранее говорил, что объявленная ВОЗ пандемия коронавируса для Белоруссии «не имеет никакого значения», а его больше беспокоит подъем сезонных инфекций. Нежелание закрывать границы из-за COVID-19 в середине марта президент объяснял тем, что от инфекции «все равно невозможно» закрыться, а бороться с ней нужно «профессионально и точечно».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, коронавирус
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