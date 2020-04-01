В Москве пообещали выдать смартфоны больным с коронавирусом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Пациенты, заразившиеся новым коронавирусом и находящиеся на лечении на дому, будут использовать специальное мобильное приложение, заявил в эфире «Эха Москвы» глава департамента информационных технологий Москвы Эдуэрд Лысенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По словам Лысенко, это приложение получило название «Социальный мониторинг». Он отметил, что оно будет предлагаться тем, у кого диагностирован COVID-19 и кто решил остаться дома (условие надомного боления).

В случае, если у пациента нет личного смартфона, а также если он не хочет устанавливать приложение на свой гаджет, то власти столицы будут выдавать другой аппарат на время карантина. После окончания карантина смартфоны необходимо будет вернуть властям.

Материал дополняется.