Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам

«Банки могут наладить процесс ежедневной выгрузки информации по всем клиентским транзакциям и по шифрованному каналу начать ее передавать, но предлагаемая мера будет эффективна, только если все звенья цепочки будут выстроены, — начиная с составления единого реестра клиентов всех банков и заканчивая процессом контроля и выставления штрафов. А на это требуется время», — отмечает представитель Промсвязьбанка.

Сбербанк, ВТБ и Райффайзенбанк отказались от комментариев. Другие крупные банки не ответили на запросы РБК. Собеседники РБК в двух крупных банках, попросившие об анонимности, сказали, что с ними такая мера не обсуждалась.

Как можно выстроить систему

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что у банков уже достаточно информации о транзакциях — они знают, где конкретно находится платежный терминал, так как каждый из терминалов регистрируется.

Однако чтобы утверждать, что транзакция совершена вне района проживания гражданина, необходимо сопоставление информации о терминале с данными о владельце карты, его адресе, а, возможно, и с данными операторов связи о геолокации смартфона гражданина, рассказывает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. Технологически такую систему можно выстроить, но это потребует дополнительных доработок и затрат, считает эксперт, добавляя, что в будущем ее наличие было бы полезно для нужд оперативно-разыскной деятельности.

Разработка такой системы может обойтись Москве примерно в 100 млн руб., оценивает директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. По его мнению, ее было бы логично развернуть, опираясь на информацию о чеках от операторов фискальных данных.

Система может не сработать, если человек отключит геолокацию на телефоне, сложности также могут возникнуть при оплате через терминалы курьеров, которые перемещаются по городу, и терминалы самих торговых точек, которые могут менять местоположение, предупреждает Вихарев.

Если данные карты будут использовать для контроля за гражданами, то это может привести к росту снятия наличных, предупреждает председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «С другой стороны, транзакции по картам — лишь небольшая часть в одной большой системе слежения, из-за чего уход от слежки через наличные может быть бесполезным. Также ряд крупных ретейлеров временно отказались принимать наличные, чтобы препятствовать распространению коронавируса, если список этих торговцев будет расширен, то у покупателей не будет выбора», — рассуждает эксперт.

Система умного контроля будет использоваться не только для определения и наказания нарушителей, но и для поиска тех, с кем он мог контактировать за то время, что находился вне дома — для этого можно посмотреть, какие операции и транзакции проводились рядом с нарушителем, рассказал источник РБК, знакомый с деталями разработки проекта.

Законна ли слежка через карты

Сведения о транзакциях по банковским картам являются банковской тайной и строго охраняются законом, говорит юрист Forward Legal Вероника Решетникова. Информация о банковских операциях физического лица по закону может быть передана только судам, судебным приставам, органам предварительного следствия, органа, осуществляющим ОРД и Росфинмониторингу, продолжает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Оба юриста подчеркивают, что механизм контроля за соблюдением режима карантина с помощью банковских транзакций сейчас является незаконным. Для его легализации надо принимать отдельный федеральный закон, добавляет Решетникова.

«Безусловно, основным элементом, который надо учитывать при реализации подобных мер, — это соблюдение банковской тайны и защиты персональных данных», — отмечают в Промсвязьбанке. По словам Бочерина из «Открытия», «подобной информацией, если у банка она есть, мы можем делиться только в исключительных случаях, например, по решению суда».