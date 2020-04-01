За сутки в больнице в Коммунарке подтвердили 94 случая COVID-19
По его словам, за прошедшие сутки в больницу поступили 26 новых пациентов и 35 человек выписали. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 20 человек. Из них семь пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, у четырех из которых подтвердили вирус. Всего в медучреждении проходят лечение 306 человек, у 209 из которых пневмония. По данным на 31 марта, диагноз пневмонии был у 202 пациентов.
Главврач НИИ им. Н.В.Склифосовского Сергей Петриков также сообщил на своей странице в Facebook о росте числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По его словам, сейчас в больнице лечатся 72 пациента с коронавирусом, из которых в госпитальных отделениях находятся 57 человек, а в реанимациях — 15 пациентов. Накануне Петриков сообщал, что в больнице лечатся 53 человека с COVID-19.