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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в больнице в Коммунарке подтвердили 94 случая COVID-19

(Фото: АГН «Москва»)
Наличие нового типа коронавируса подтвердили у 153 пациентов инфекционной больницы в московском поселке Коммунарка. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач медцентра Денис Проценко. Накануне он сообщал о 59 подтвержденных случаях заболевания и 127 пациентах с вероятным диагнозом «коронавируса».

По его словам, за прошедшие сутки в больницу поступили 26 новых пациентов и 35 человек выписали. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 20 человек. Из них семь пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких, у четырех из которых подтвердили вирус. Всего в медучреждении проходят лечение 306 человек, у 209 из которых пневмония. По данным на 31 марта, диагноз пневмонии был у 202 пациентов.

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Главврач НИИ им. Н.В.Склифосовского Сергей Петриков также сообщил на своей странице в Facebook о росте числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По его словам, сейчас в больнице лечатся 72 пациента с коронавирусом, из которых в госпитальных отделениях находятся 57 человек, а в реанимациях — 15 пациентов. Накануне Петриков сообщал, что в больнице лечатся 53 человека с COVID-19.

На аппарате искусственного дыхания находятся пять человек, двое из которых заражены новым коронавирусом. Петриков отметил, что из медцентра выписали пациентов, у которых не подтвердилась инфекция.

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«Освободили один этаж и решили немного переоборудовать помещения, чтоб если что можно было бы там развернуть дополнительные 17 полноценных реанимационных коек», — добавил главврач НИИ им. Склифосовского.

В Москве больных с новым коронавирусом лечат в медицинском комплексе в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционных клинических больницах №1 и 2, госпитале на Шаболовке, больницах №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детской городской клинической больнице имени З.А.Башляевой, сообщил столичный оперштаб в Telegram. Все медики, работающие с больными с COVID-19, регулярно сдают анализы на наличие инфекции, подчеркивают в штабе.

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Всего, по данным на 31 марта, в России зарегистрировали 2337 случаев заражения новым типом коронавируса. В оперштабе сообщали, что 17 человек умерли, но впоследствии рассказали о еще пяти умерших пациентах в Москве. Таким образом, количество умерших от инфекции в Москве достигло 16 человек, в России — 22.

Накануне коронавирус также выявили у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, главврач больницы
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