За сутки в больнице в Коммунарке подтвердили 94 случая COVID-19

На аппарате искусственного дыхания находятся пять человек, двое из которых заражены новым коронавирусом. Петриков отметил, что из медцентра выписали пациентов, у которых не подтвердилась инфекция.

«Освободили один этаж и решили немного переоборудовать помещения, чтоб если что можно было бы там развернуть дополнительные 17 полноценных реанимационных коек», — добавил главврач НИИ им. Склифосовского.

В Москве больных с новым коронавирусом лечат в медицинском комплексе в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, инфекционных клинических больницах №1 и 2, госпитале на Шаболовке, больницах №67 имени Л.А.Ворохобова и №15 имени О.М.Филатова, а также в детской городской клинической больнице имени З.А.Башляевой, сообщил столичный оперштаб в Telegram. Все медики, работающие с больными с COVID-19, регулярно сдают анализы на наличие инфекции, подчеркивают в штабе.

Всего, по данным на 31 марта, в России зарегистрировали 2337 случаев заражения новым типом коронавируса. В оперштабе сообщали, что 17 человек умерли, но впоследствии рассказали о еще пяти умерших пациентах в Москве. Таким образом, количество умерших от инфекции в Москве достигло 16 человек, в России — 22.

Накануне коронавирус также выявили у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.