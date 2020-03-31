Главврач НИИ Склифосовского объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

Сергей Петриков (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России связан с усилением диагностики. Об этом заявил главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Выявляемость стала больше. Сложно сказать, это надо видеть все цифры по Москве, по стране», — сообщил Петриков.

По его словам, неизвестно, по какому сценарию пойдет развитие ситуации в России. «Будем надеяться, что не пойдем по итальянскому сценарию», — сказал он.

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Петриков отметил, что в Москве сделано очень много, чтобы не допустить резкой вспышки заболеваемости. Но даже в случае неблагоприятного развития событий больницы готовы к любому потоку пациентов, сказал главврач.