Главврач НИИ Склифосовского объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России связан с усилением диагностики. Об этом заявил главный врач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Выявляемость стала больше. Сложно сказать, это надо видеть все цифры по Москве, по стране», — сообщил Петриков.
По его словам, неизвестно, по какому сценарию пойдет развитие ситуации в России. «Будем надеяться, что не пойдем по итальянскому сценарию», — сказал он.
Роспотребнадзор, mos.ru
Петриков отметил, что в Москве сделано очень много, чтобы не допустить резкой вспышки заболеваемости. Но даже в случае неблагоприятного развития событий больницы готовы к любому потоку пациентов, сказал главврач.