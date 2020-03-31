За сутки из больницы в Коммунарке выписали 19 переболевших коронавирусом

Фото: Александр Авилов / ​АГН «Москва»

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 62 пациента, из них 19 человек переболели COVID-19, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

По данным главврача, на лечении в больнице остаются 314 человек, в том числе 59 с подтвержденным и 127 с вероятным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Диагноз «пневмония» поставлен 202 заболевшим. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 пациента, в том числе пятеро — на искусственной вентиляции легких (из них с COVID-19 — четверо). Как сообщил Проценко, за минувшие сутки в больницу поступило 28 человек.

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Накануне Проценко сообщил, что в больнице скончались два пациента в возрасте 80 и 69 лет. Оба болели пневмонией, у одного из них было подозрение на коронавирус. Вчера, по данным главврача, в больнице находились 78 человек с подтвержденным и 115 — с вероятным диагнозом COVID-19.