В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом

Девять сотрудников структур Организации объединенных наций (ООН) в Женеве заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи, передает China.org.

«Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала», — отметила она.

По ее словам, организация тесно сотрудничает с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения по вопросу предотвращения и подготовительным мероприятиям. Другие сведения в целях соблюдения конфиденциальности ООН не может предоставить, отметила Веллуччи.

Она добавила, что в каждом случае принимаются меры предосторожности. В частности, было проведено соответствующее медицинское сопровождение и реализуются согласованные со страной пребывания протоколы.

9 марта стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Заболевание у него выявили после посещения севера Италии во время отпуска.

13 марта коронавирус выявили у сотрудницы постоянного представительства Филиппин при (ООН) после посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

28 марта Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с распространением коронавируса. Документ предусматривает признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией.