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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек ООН попросил страны G20 отказаться от санкций для борьбы с вирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» (G20) в связи с ситуацией по распространению нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я призываю к отказу от санкций, введенных в отношении стран, чтобы
обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской поддержке COVID-19», — сказал он.

Материал дополняется.

Теги: Генсек ООН, Антониу Гутерреш, коронавирус, G20
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