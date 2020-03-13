Сотрудница штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке заразилась коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был выявлен у сотрудницы штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом сообщают агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источника «РИА Новостей», заболевание выявили у сотрудницы представительства Филиппин. Собеседник агентства отметил, что постоянное представительство Филиппин при ООН распространило соответствующее заявление, подтверждающее факт заражения коронавирусом у сотрудницы миссии.

«В интересах транспарентности и общественной безопасности хочу сообщить, что наша коллега постпредства Филиппин сегодня (12 марта — ред) получила положительный результат теста на коронавирус Covid-19», — приводит «Интерфакс» заявление письма миссии.

Отмечается, что заболевшая сотрудница постпредства занимается вопросами Шестого комитета Генассамблеи ООН (комитет по правовым вопросам — ред.) В письме уточняется, что в последний раз представительница постпредства посещала ООН в минувший понедельник, 9 марта. Она находилась там в течение 30 минут и на тот момент у нее не было никаких симптомов. В сообщении отмечается, что к настоящему времени миссия Филиппин закрыта. Сотрудников уведомили о необходимости соблюдения карантина, а в случае появления симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью. «Мы предполагаем, что все мы были заражены», — добавляется в заявлении.

В свою очередь, источник ТАСС отмечает, что медицинский отдел ООН был проинформирован о ситуации.

9 марта стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Заболевание у него выявили после посещения севера Италии во время отпуска.