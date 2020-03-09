Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Jakub Dospiva / CTK / Global Look Press)

Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы можем подтвердить, что тест одного из сотрудников НАТО, работающего в штаб-квартире в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным организации, сотрудник вернулся из Италии и в конце прошлой недели и почувствовал себя плохо. После того, как у него появились симптомы вируса, включая высокую температуру, он прошел тестирование на коронавирус.

Этот сотрудник изолирован у себя дома. Его коллеги были проинформированы о случившемся — с конца прошлой недели они также работают из дома.

Также НАТО приняла необходимые действия для предотвращения распространения заболевания в штаб-квартире. Так, организация приостановила поездки ряда сотрудников и начала поощрять работу из дома.