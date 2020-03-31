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Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта на Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли четыре человека. Всего в стране от вируса скончались 17 человек.

В середине марта Украина объявила о закрытии границ для иностранцев из-за ситуации с вирусом. В стране также приостановили внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки. Также в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в качестве мер по нераспространению коронавируса. Ограничения будут действовать до 24 апреля.

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил три сценария развития ситуации на фоне распространения заболевания. По мнению украинского лидера, первый сценарий предусматривает заражение вирусом одновременно от 3 до 5%. Зеленский полагает, что при втором варианте заболеваемость составит 25%, считает украинский президент. По его мнению, в третьем случае одновременно заболеют коронавирусом 50% человек. Он предположил, что медицинская система страны не выдержит развития второго и третьего сценариев.

Теги: Украина, коронавирус
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