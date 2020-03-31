Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта на Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки от коронавируса умерли четыре человека. Всего в стране от вируса скончались 17 человек.

В середине марта Украина объявила о закрытии границ для иностранцев из-за ситуации с вирусом. В стране также приостановили внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки. Также в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в качестве мер по нераспространению коронавируса. Ограничения будут действовать до 24 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил три сценария развития ситуации на фоне распространения заболевания. По мнению украинского лидера, первый сценарий предусматривает заражение вирусом одновременно от 3 до 5%. Зеленский полагает, что при втором варианте заболеваемость составит 25%, считает украинский президент. По его мнению, в третьем случае одновременно заболеют коронавирусом 50% человек. Он предположил, что медицинская система страны не выдержит развития второго и третьего сценариев.