РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян из Украины

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Российские железные дороги согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины, а также украинцев из России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд номер 906/905 будет ходить по маршруту Киев — Москва — Киев. В его составе 18 вагонов на примерно 800 мест. В РЖД отметили, что поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратную сторону он поедет 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

«В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.