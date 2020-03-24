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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян из Украины

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские железные дороги согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины, а также украинцев из России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РЖД.

Поезд номер 906/905 будет ходить по маршруту Киев — Москва — Киев. В его составе 18 вагонов на примерно 800 мест. В РЖД отметили, что поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день. В обратную сторону он поедет 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

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«В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотры, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

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В РЖД рассказали, что поезд не будет совершать дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров. Билеты в ближайшее время можно будет купить на сайте Украинских железных дорог.

Российское правительство поручило Минтрансу, Роспотребнадзору, МВД и ФСБ организовать вывоз россиян из Украины и украинцев на родину из-за ситуации с новым коронавирусом. Кабмин отметил, что будет произведена единовременная перевозка железнодорожным транспортом.

Теги: РЖД, Украина, коронавирус
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