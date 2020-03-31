За неделю число поддерживающих обнуление срока Путина выросло на 6%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания наиболее важными из предложенных поправок в Конституцию. Об этом говорят результаты последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенных 22 и 29 марта на фоне пандемии коронавируса.

Поправку о государственном обеспечении доступности и качества считают важной 95% респондентов. Для 91% опрошенных важна обязательная ежегодная индексация пенсий. Третьей по актуальности стала поправка, касающаяся воспитания экологической культуры в России (88%).

Среди других важных поправок, затрагивающих социальную сферу, отмечены признание российской культуры уникальным наследием и защита животных.

В политическом блоке изменений в Основной закон наиболее важной респонденты ВЦИОМа считают обнуление сроков действующего и бывшего президента. Ее важность признали 65% респондентов, 26% высказали обратное мнение. ВЦИОМ сообщил, что за неделю число поддерживающих поправку выросло на 6%: с 51% до 57% опрошенных.