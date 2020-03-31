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Поправки в Конституцию ,  
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За неделю число поддерживающих обнуление срока Путина выросло на 6%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания наиболее важными из предложенных поправок в Конституцию. Об этом говорят результаты последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенных 22 и 29 марта на фоне пандемии коронавируса.

Поправку о государственном обеспечении доступности и качества считают важной 95% респондентов. Для 91% опрошенных важна обязательная ежегодная индексация пенсий. Третьей по актуальности стала поправка, касающаяся воспитания экологической культуры в России (88%).

Среди других важных поправок, затрагивающих социальную сферу, отмечены признание российской культуры уникальным наследием и защита животных.

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
Политика

В политическом блоке изменений в Основной закон наиболее важной респонденты ВЦИОМа считают обнуление сроков действующего и бывшего президента. Ее важность признали 65% респондентов, 26% высказали обратное мнение. ВЦИОМ сообщил, что за неделю число поддерживающих поправку выросло на 6%: с 51% до 57% опрошенных.

64% граждан отметили важность создания единой системы публичной власти. 55% признали важность расширения полномочий Госдумы, 53% — расширение полномочий Совфеда.

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Политика

В первой половине марта ВЦИОМ сообщал, что о поправке в Конституцию, которая позволяет Владимиру Путину избираться на новый срок, знают 73% россиян. Подавляющее число опрошенных — 89% — знали о предстоящем голосовании.

25 марта во время обращения к жителям страны Путин из-за эпидемии коронавируса перенес голосование по поправкам в Конституцию, которое было намечено на 22 апреля.

Позже источники РБК, близкие к Кремлю, сообщили, что новыми датами голосования могут стать 27 мая или 3 июня. Оба эти дня названы ориентировочными датами и будут зависеть от дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса.

Теги: ВЦИОМ, Конституция, поправки, коронавирус
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