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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ назвал долю осведомленных об обнулении президентских сроков россиян

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

О том, что среди одобренных Госдумой во втором чтении поправок к Конституции закреплена норма, позволяющая президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, осведомлены 73% россиян. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом «хорошо знают» о поправке, предложенной депутатом Валентиной Терешковой 10 марта, 39% опрошенных, еще 34% слышали о норме, но без подробностей.

Кроме того, 87% респондентов информированы о предстоящем общероссийском голосовании по принятию поправок, а точную дату проведения голосования, назначенного на 22 апреля, знает каждый второй россиянин, — 49%.

Принять участие в голосовании планируют 69% опрошенных, а о том, что они обязательно проголосуют, сообщили 45% респондентов. Однако 17% опрошенных еще не определились с окончательным решением.

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Согласно результатам опроса, 64% россиян планируют голосовать за предложенные поправки в Конституцию. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что с 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п.п.

В среду, 11 марта, Госдума во втором чтении приняла законопроект о внесении поправок к Конституции. Во втором чтении, которое состоялось 10 марта, в пакет поправок внесли норму, позволяющую Путину принять участие в очередных выборах президента.

Сам президент сообщил, что не против пойти на новые выборы при условии, что дающая ему такое право норма будет одобрена на общероссийском голосовании, а Конституционный суд признает ее соответствующей принципам Основного закона.

Опрос ВЦИОМ провел 11 марта в виде телефонного интервью. Участие в нем приняли 1,6 тыс. респондентов, телефоны которых зарегистрированы на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги: ВЦИОМ, поправки в Конституцию, президентский срок
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