ВЦИОМ назвал долю осведомленных об обнулении президентских сроков россиян

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О том, что среди одобренных Госдумой во втором чтении поправок к Конституции закреплена норма, позволяющая президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, осведомлены 73% россиян. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом «хорошо знают» о поправке, предложенной депутатом Валентиной Терешковой 10 марта, 39% опрошенных, еще 34% слышали о норме, но без подробностей.

Кроме того, 87% респондентов информированы о предстоящем общероссийском голосовании по принятию поправок, а точную дату проведения голосования, назначенного на 22 апреля, знает каждый второй россиянин, — 49%.

Принять участие в голосовании планируют 69% опрошенных, а о том, что они обязательно проголосуют, сообщили 45% респондентов. Однако 17% опрошенных еще не определились с окончательным решением.