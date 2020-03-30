Путин заявил о выигранном времени в борьбе с COVID-19

Владимир Путин (Фото: ﻿kremlin.ru)

Профессиональный подход к борьбе с коронавирусом позволил России выиграть время и сдержать взрывное распространение инфекции в стране. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах.

«Этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил принципиальную важность взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур, их спокойной и уверенной работы на опережение.

Глава государства поручил постоянно информировать россиян о новых мерах и развитии ситуации с коронавирусом, чтобы избежать появления домыслов и ложной информации. Также он распорядился завершить проверку готовности медучреждений и увеличить число коек для заразившихся коронавирусом в регионах.