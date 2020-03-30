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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о выигранном времени в борьбе с COVID-19

Владимир Путин (Фото: ﻿kremlin.ru)

Профессиональный подход к борьбе с коронавирусом позволил России выиграть время и сдержать взрывное распространение инфекции в стране. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания со своими полномочными представителями в федеральных округах.

«Этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил принципиальную важность взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур, их спокойной и уверенной работы на опережение.

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Глава государства поручил постоянно информировать россиян о новых мерах и развитии ситуации с коронавирусом, чтобы избежать появления домыслов и ложной информации. Также он распорядился завершить проверку готовности медучреждений и увеличить число коек для заразившихся коронавирусом в регионах.

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Ранее о выигранном времени из-за принятых мер по коронавирусу, включая изоляцию, заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, это позволило врачам подготовиться на случай быстрого распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что эпидемиологическая ситуация в России развивается спокойными темпами, взрывного роста числа заболевших нет.

За минувшие сутки в России выявлено 302 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1836.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, время, Владимир Путин
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