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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом

Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Эпидемиологическая ситуация в России развивается спокойными темпами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«У нас нет взрывного роста», — отметила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, 20% россиян, у которых выявили COVID-19, заболели не за границей, а внутри страны.

Ранее глава Роспотребнадзора в интервью программе «Познер» заявила, что у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, вырабатывается иммунитет к этому заболеванию.

Согласно последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило 1 тыс. человек, три инфицированных погибли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус, заболеваемость
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