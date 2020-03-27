Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом

Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Эпидемиологическая ситуация в России развивается спокойными темпами. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«У нас нет взрывного роста», — отметила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Поповой, 20% россиян, у которых выявили COVID-19, заболели не за границей, а внутри страны.

Ранее глава Роспотребнадзора в интервью программе «Познер» заявила, что у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, вырабатывается иммунитет к этому заболеванию.

Согласно последним данным, число зараженных COVID-19 в России превысило 1 тыс. человек, три инфицированных погибли.