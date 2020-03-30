Отец экс-полковника Захарченко вышел на свободу

Виктор Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Отец экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктор Захарченко вышел на свободу из мест лишения свободы в связи с истечением срока наказания, сообщил РБК адвокат Дмитрий Горбатенко.

Виктор Захарченко обвинялся в фиктивном трудоустройстве и растрате. По версии следствия, он в течение полутора лет числился одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» и получил за это время 4 млн руб. зарплаты, хотя фактически не работал в организации.

Виктора Захарченко арестовали в 2017 году. В 2018 году он возместил банку сумму хищений, и его перевели под домашний арест. В апреле 2019 года Захарченко приговорили к четырем годам колонии и штрафу 500 тыс. руб. К тому моменту он уже провел под стражей два года и семь месяцев. В ноябре 2019 года Мосгорсуд на три месяца сократил ему приговор.

Его сын, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужден на 12 с половиной лет лишения свободы за взятки. Его арестовали в сентябре 2016 года. Сначала его обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Затем у его семьи обнаружили 8,5 млрд руб. наличными. По данным следствия, миллиардные взятки он получал от крупнейшего подрядчика РЖД — «1520».