Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Его признали виновным по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». Гособвинение запрашивало для Виктора Захарченко пять лет колонии и штраф в 500 тыс. руб.

Виктор Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мещанский суд Москвы приговорил отца «полковника-миллиардера» из МВД Виктора Захарченко к четырем годам колонии со штрафом в 800 тыс. руб. за растрату 4 млн руб. банка «Московское ипотечное агентство» (МИА). Об этом РБК сообщил Вячеслав Леонтьев, адвокат второго фигуранта этого дела — бывшего председателя банка Владимира Корьевкина.

Обвинение требовало для Виктора Захарченко пять лет колонии и штраф в 500 тыс. руб. Сам подсудимый настаивал, что не виновен, и связывает свое преследование с уголовным делом против своего сына.

Также суд вынес приговор и Корьевкину. Ему, в свою очередь, назначили 4,5 лет колонии и штраф в размере 900 тыс. руб. В середине марта прокурор требовал для Корьевкина шесть лет и штраф в 500 тыс. руб.

На день вынесения приговора общий срок содержания под стражей осужденных составляет 2 года 7 месяцев, добавил адвокат.