Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко

Ни защита, ни обвинение не были довольны приговором, который суд в октябре 2019 года вынес экс-полковнику Александру Захарченко. Однако суд отказался удовлетворить кассационные жалобы

Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения», — вынес решение судья.

Защита требовала оправдать Александра Захарченко и отменить наказание. Прокуратура также требовала частично отменить приговор, в котором Захарченко оправдали по одному из вменяемых эпизодов преступления, и вернуть дело на новое рассмотрение.

Захарченко задержали в 2016 году из-за взятки в размере 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Во время обысков у полковника МВД и его близких нашли 8,5 млрд руб.: по данным следствия, миллиардные взятки он получал от крупнейшего подрядчика РЖД — «1520».