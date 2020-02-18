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Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко

Ни защита, ни обвинение не были довольны приговором, который суд в октябре 2019 года вынес экс-полковнику Александру Захарченко. Однако суд отказался удовлетворить кассационные жалобы
Дмитрий Захарченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Кассационную жалобу защиты и кассационное представление прокуратуры оставить без удовлетворения», — вынес решение судья.

Защита требовала оправдать Александра Захарченко и отменить наказание. Прокуратура также требовала частично отменить приговор, в котором Захарченко оправдали по одному из вменяемых эпизодов преступления, и вернуть дело на новое рассмотрение.

Захарченко задержали в 2016 году из-за взятки в размере 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Во время обысков у полковника МВД и его близких нашли 8,5 млрд руб.: по данным следствия, миллиардные взятки он получал от крупнейшего подрядчика РЖД — «1520».

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В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии, однако через несколько месяцев суд смягчил приговор: из обвинения исключили квалифицирующий признак «в группе лиц по предварительному сговору», прописанный в ч. 6 ст. 290 УК РФ. В результате срок, к которому был приговорен Захарченко, сократился на полгода. Сам экс-полковник в ходе того заседания пытался доказать свою невиновность, его выступление продолжалось 11 часов.

Захарченко отбывает приговор в колонии в Мордовии. 9 января экс-полковник МВД вступил в драку с одним из заключенных, после чего его отправили в штрафной изолятор.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Захарченко, приговор, суд
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