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Суд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
Наказание Виктору Захарченко смягчили на три месяца, он приговорен к колонии и штрафу по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате
Виктор Захарченко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Мосгорсуд на три месяца сократил приговор Виктору Захарченко, отцу осужденного Дмитрия Захарченко, по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате, сообщили РБК в пресс-службе суда. Таким образом, вместо четырех лет в колонии ему назначили три года и девять месяцев.

Приговор смягчили и второму фигуранту дела, бывшему главе банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Владимиру Корьевкину — с четырех с половиной до четырех лет колонии.

По версии следствия, Виктор Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей МИА, за это время он получил 4 млн руб. зарплаты, хотя фактически не работал в организации. Помимо Захарченко и Корьевкина в деле есть еще один обвиняемый — экс-председатель правления МИА Сергей Гриб, он скрылся от следствия и находится в розыске.

Общество
Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Захарченко-старшего арестовали в 2017 году, после того как он возместил банку сумму хищений в 2018 году, его перевели под домашний арест, а в конце апреля приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб. Адвокат Вячеслав Леонтьев говорил, что на день вынесения приговора его подзащитный уже провел под стражей два года и семь месяцев.

Сын Виктора Дмитрий Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Его арестовали в 2016 году. При обысках следователи обнаружили крупные суммы наличных — $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. В 2017 году суд обратил в доход государство имущество Захарченко и его окружения — помимо денег речь идет о 27 квартирах и машино-местах, иномарках и полукилограммовом слитке золота. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 9 млрд руб.

В июне его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 млн руб., а также лишили звания и наград, однако в октябре срок наказания сократили на полгода.

Авторы: Константин Нагаев, Александра Юшкявичюте
Теги: Виктор Захарченко, приговор
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