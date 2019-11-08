Суд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

Наказание Виктору Захарченко смягчили на три месяца, он приговорен к колонии и штрафу по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате

Виктор Захарченко (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Мосгорсуд на три месяца сократил приговор Виктору Захарченко, отцу осужденного Дмитрия Захарченко, по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате, сообщили РБК в пресс-службе суда. Таким образом, вместо четырех лет в колонии ему назначили три года и девять месяцев.

Приговор смягчили и второму фигуранту дела, бывшему главе банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Владимиру Корьевкину — с четырех с половиной до четырех лет колонии.

По версии следствия, Виктор Захарченко в течение полутора лет числился одним из руководителей МИА, за это время он получил 4 млн руб. зарплаты, хотя фактически не работал в организации. Помимо Захарченко и Корьевкина в деле есть еще один обвиняемый — экс-председатель правления МИА Сергей Гриб, он скрылся от следствия и находится в розыске.

Захарченко-старшего арестовали в 2017 году, после того как он возместил банку сумму хищений в 2018 году, его перевели под домашний арест, а в конце апреля приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб. Адвокат Вячеслав Леонтьев говорил, что на день вынесения приговора его подзащитный уже провел под стражей два года и семь месяцев.