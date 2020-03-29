Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи

Громкоговорители в парках и на машинах экстренных служб начали транслировать сообщение о необходимости воздержаться от посещения мест скопления людей и соблюдать дистанцию. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс».

По информации ТАСС, машина с громкоговорителем, который сообщает о необходимости мер, стоит у входа в Кузьминский парк. «Просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», — передает сообщение агентство.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что машины предупреждают москвичей также у сквера на Патриарших прудах, у Битцевского и Измайловского парка и в других зеленых зонах столицы.

«РИА Новости», в свою очередь, пишет, что машины с громкоговорителями стоят в московских дворах, в частности в Новокосино.