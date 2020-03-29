Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о необходимости соблюдать дистанцию два метра с другими людьми в общественных местах. Об этом глава столицы сообщил на своем официальном сайте.

Он отметил, что большинство людей прислушались к призывам властей не покидать дома в течение девяти выходных дней с 28 марта по 5 апреля. Ранее о такой мере объявил президент Владимир Путин в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

Однако, подчеркнул мэр Москвы, в субботу, которая стала первым выходным днем, в парках можно было наблюдать москвичей, которые не соблюдали предписанную дистанцию. «На природных территориях, а они составляют почти половину территории города, нередко можно было увидеть веселые компании, шашлыки», — уточнил Собянин. Он напомнил, что ранее такие же рекомендации давала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», — отметил мэр.

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