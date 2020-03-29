Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса

«На машине до Дели — около 40 часов. А движение между штатами и городами перекрыто. Нет самолетов, поездов, нет никакого сообщения. До аэропорта Гоа тоже не добраться. Потому что даже если будет какая-то бумага из российского посольства, некоторые полицейские не умеют читать по-английски. Нужно официальное разрешение на передвижение до аэропорта от индийских властей, а его никто не дает. Мы решили, что если будет такая необходимость, то мы пройдем 50 километров до аэропорта пешком. Но дело в перекрытии дорог», — сказала она.

По словам Максимовой, она и еще около 3 тыс. туристов обратились в российское посольство с просьбой эвакуировать их. «В посольстве сказали, что они знают о нас и о том, что у нас нет возможности добраться до Дели. Просто сказали: «Ждите», — заключила туристка.

Другая россиянка Ольга Коряковцева сообщила РБК, что находится в Индии с 14-летней дочерью с конца октября. Вернуться в Россию она должна была 28 марта, но авиакомпания Air Arabia отменила рейс.

«Из еды у нас крупы. И хлеб-молоко еще продают. Изначально люди приехали за фруктами, морем, солнцем, сейчас сидим едим горох с чечевицей. Хорошо, с утра можно на море бегать, потом полиция всех разгоняет. После 11 желательно из дома уже не выходить. Хозяин байка забрал байк. Если где-то и работают магазины, то уже не на чем до них добраться. Непонятно, где брать продукты», — объяснила она.

Туристка тоже обратилась в консульство и российский МИД. «Хорошо еще, у нас хозяева адекватные. Мы тут живем. Но буквально сегодня несколько знакомых сказали, что хозяева попросили их с 1 апреля освободить жилье и ни за какие деньги не хотят их больше видеть. Людям как минимум придется куда-то переезжать, что сейчас не так-то легко», — добавила Коряковцева.

В пресс-службе МИД России РБК сообщили, что ведомство в курсе ситуации. «Совместно с другими ведомстве прорабатываем вопрос о вывозе наших граждан из Индии», — сказал представитель министерства. По данным координационного штаба МИД для помощи россиянам, желающим вернуться на родину, более 3 тыс. туристов, находящихся в стране, обратились в министерство с просьбой вернуть их в Россию.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.

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