Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Патриарх Кирилл попросил не слушать отвергающих самоизоляцию священников Общество, 18:07 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:00 Отец Малкина оценил перспективы возвращения сына в КХЛ Спорт, 17:46 Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области Общество, 17:44 Погода в Москве побила очередной температурный рекорд Общество, 17:41 Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи Общество, 17:40 На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air Общество, 17:25 Резцова объяснила несоблюдение карантина словами «лучше не забивать мозг» Спорт, 17:24 ЦИК выразила соболезнования в связи со смертью Горбунова Общество, 17:16 Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса Общество, 17:11 Песков раскрыл обстоятельства подготовки обращения Путина к россиянам Общество, 17:04 Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии Спорт, 16:45 Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке Общество, 16:38 СК проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку Общество, 16:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса

Фото: Yawar Nazir / Getty Images

Российские туристы не могут вернуться домой из Индии, сообщили РБК сами отдыхающие. Речь идет о более чем 3 тыс. российских граждан, уточнили РБК в пресс-службе МИД со ссылкой на данные координационного штаба ведомства для помощи россиянам, желающим вернуться на родину.

Туристка Ольга Максимова рассказала РБК, что сейчас находится в селе Арамболь (Гоа). На 5 апреля у девушки был обратный билет из Дели, но 22 марта в стране отменили все международные перелеты.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Общество

«22 марта в Арамболе ввели карантин, говорили, что один день ничего не будет работать, потом все будет хорошо. В итоге потом они его продлили еще на три недели. Карантин жесткий, магазины не работают. Питались чем успели закупиться. Только со вчерашнего дня [премьер-министр Индии Наренда] Моди разрешил каким-то магазинам открыться, и с утра, с 6 до 8, несколько магазинов работали. В них были остатки продуктов — хлеб, молоко. Риса на тот момент уже практически нигде не было», — рассказала она.

Туристка добавила, что на сайте посольства размещена информация о том, что 1 апреля будет коммерческий рейс из Гоа, цена билетов на него — от 60 тыс. руб. Также 1 апреля планируется рейс из Дели, тоже платный. Но добраться до обоих аэропортов, по ее словам, невозможно.

Власти ОАЭ разрешили пяти авиакомпаниям забрать российских туристов
Общество

«На машине до Дели — около 40 часов. А движение между штатами и городами перекрыто. Нет самолетов, поездов, нет никакого сообщения. До аэропорта Гоа тоже не добраться. Потому что даже если будет какая-то бумага из российского посольства, некоторые полицейские не умеют читать по-английски. Нужно официальное разрешение на передвижение до аэропорта от индийских властей, а его никто не дает. Мы решили, что если будет такая необходимость, то мы пройдем 50 километров до аэропорта пешком. Но дело в перекрытии дорог», — сказала она.

По словам Максимовой, она и еще около 3 тыс. туристов обратились в российское посольство с просьбой эвакуировать их. «В посольстве сказали, что они знают о нас и о том, что у нас нет возможности добраться до Дели. Просто сказали: «Ждите», — заключила туристка.

Российские туристы в ОАЭ и Кении сообщили о проблемах с вылетом на родину
Общество

Другая россиянка Ольга Коряковцева сообщила РБК, что находится в Индии с 14-летней дочерью с конца октября. Вернуться в Россию она должна была 28 марта, но авиакомпания Air Arabia отменила рейс.

«Из еды у нас крупы. И хлеб-молоко еще продают. Изначально люди приехали за фруктами, морем, солнцем, сейчас сидим едим горох с чечевицей. Хорошо, с утра можно на море бегать, потом полиция всех разгоняет. После 11 желательно из дома уже не выходить. Хозяин байка забрал байк. Если где-то и работают магазины, то уже не на чем до них добраться. Непонятно, где брать продукты», — объяснила она.

Туристка тоже обратилась в консульство и российский МИД. «Хорошо еще, у нас хозяева адекватные. Мы тут живем. Но буквально сегодня несколько знакомых сказали, что хозяева попросили их с 1 апреля освободить жилье и ни за какие деньги не хотят их больше видеть. Людям как минимум придется куда-то переезжать, что сейчас не так-то легко», — добавила Коряковцева.

В пресс-службе МИД России РБК сообщили, что ведомство в курсе ситуации. «Совместно с другими ведомстве прорабатываем вопрос о вывозе наших граждан из Индии», — сказал представитель министерства. По данным координационного штаба МИД для помощи россиянам, желающим вернуться на родину, более 3 тыс. туристов, находящихся в стране, обратились в министерство с просьбой вернуть их в Россию.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации. 

Материал дополняется. 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Любовь Порываева
Теги: МИД России, Индия, туристы, коронавирус
Материалы по теме
Туристы с не принятого в пяти странах лайнера сошли на берег в Камбодже
Общество
Российские туристы в ОАЭ и Кении сообщили о проблемах с вылетом на родину
Общество
В Сочи начали выселять туристов из отелей из-за мер по коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter