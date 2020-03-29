Более 3 тыс. россиян «застряли» в Индии из-за коронавируса
Российские туристы не могут вернуться домой из Индии, сообщили РБК сами отдыхающие. Речь идет о более чем 3 тыс. российских граждан, уточнили РБК в пресс-службе МИД со ссылкой на данные координационного штаба ведомства для помощи россиянам, желающим вернуться на родину.
Туристка Ольга Максимова рассказала РБК, что сейчас находится в селе Арамболь (Гоа). На 5 апреля у девушки был обратный билет из Дели, но 22 марта в стране отменили все международные перелеты.
«22 марта в Арамболе ввели карантин, говорили, что один день ничего не будет работать, потом все будет хорошо. В итоге потом они его продлили еще на три недели. Карантин жесткий, магазины не работают. Питались чем успели закупиться. Только со вчерашнего дня [премьер-министр Индии Наренда] Моди разрешил каким-то магазинам открыться, и с утра, с 6 до 8, несколько магазинов работали. В них были остатки продуктов — хлеб, молоко. Риса на тот момент уже практически нигде не было», — рассказала она.
Туристка добавила, что на сайте посольства размещена информация о том, что 1 апреля будет коммерческий рейс из Гоа, цена билетов на него — от 60 тыс. руб. Также 1 апреля планируется рейс из Дели, тоже платный. Но добраться до обоих аэропортов, по ее словам, невозможно.