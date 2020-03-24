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Ростуризм пообещал за неделю вернуть домой организованных туристов

По данным ведомства, за рубежом остаются более 57 тысяч человек, которые отправились за пределы России по линии туроператоров. В Ростуризме заверили, что продолжат помогать и самостоятельным путешественникам
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Организованные туристы, которые по-прежнему находятся за границей, вернутся в страну до 31 марта. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, за пределами страны по линии туроператоров остаются более 57 тыс. россиян. Большинство из них вернутся в Россию планово: по заранее купленным билетам. Если же дата вылета приходится на более поздний срок, то туристам предложат более ранние варианты возвращения домой.

Догузова отметила, что решается и проблема с самостоятельными туристами, у которых возникли сложности с возвращением. «Совместно с Росавиацией и МИД мы ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко или Филиппинами. В случае с Марокко на специально отправленном в эту страну самолете авикомпании Azur Air смог вернуться домой 461 человек. Еще 60 человек, которые были заявлены на вылет, не пришли на регистрацию.

Проблемы с возвращением российских туристов домой. Что важно знать
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Ранее стало известно, что за прошедшую неделю российские авиаперевозчики вернули почти 20 тыс. человек из Болгарии, Испании, Кипра, Венгрии, Молдавии, Франции, Черногории, Индии и Индонезии. Всего, по данным Ростуризма, из-за рубежа за последние семь дней приехали более 40 тыс. организованных туристов.

19 марта ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок за рубеж до нормализации ситуации с распространением коронавируса. Купившим туры Ростуризм рекомендовал перенести дату путешествия на более поздний срок.

В ведомстве ранее посоветовали тем, кто планирует отдых, путешествовать по России. В частности, глава ведомства Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края и Крым, а для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.

Что касается самостоятельных туристов, то точной информации об их численности нет. Им рекомендуют связываться с посольствами и генеральными консульствами России.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ростуризм
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