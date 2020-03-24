Ростуризм пообещал за неделю вернуть домой организованных туристов

По данным ведомства, за рубежом остаются более 57 тысяч человек, которые отправились за пределы России по линии туроператоров. В Ростуризме заверили, что продолжат помогать и самостоятельным путешественникам

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Организованные туристы, которые по-прежнему находятся за границей, вернутся в страну до 31 марта. Как сообщает пресс-служба Ростуризма, об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, за пределами страны по линии туроператоров остаются более 57 тыс. россиян. Большинство из них вернутся в Россию планово: по заранее купленным билетам. Если же дата вылета приходится на более поздний срок, то туристам предложат более ранние варианты возвращения домой.

Догузова отметила, что решается и проблема с самостоятельными туристами, у которых возникли сложности с возвращением. «Совместно с Росавиацией и МИД мы ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко или Филиппинами. В случае с Марокко на специально отправленном в эту страну самолете авикомпании Azur Air смог вернуться домой 461 человек. Еще 60 человек, которые были заявлены на вылет, не пришли на регистрацию.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю российские авиаперевозчики вернули почти 20 тыс. человек из Болгарии, Испании, Кипра, Венгрии, Молдавии, Франции, Черногории, Индии и Индонезии. Всего, по данным Ростуризма, из-за рубежа за последние семь дней приехали более 40 тыс. организованных туристов.

19 марта ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок за рубеж до нормализации ситуации с распространением коронавируса. Купившим туры Ростуризм рекомендовал перенести дату путешествия на более поздний срок.

В ведомстве ранее посоветовали тем, кто планирует отдых, путешествовать по России. В частности, глава ведомства Зарина Догузова отметила наличие выгодных туров в Краснодарский и Ставропольский края и Крым, а для культурно-познавательного отдыха россиянам предложили поехать в Москву, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Казань.

Что касается самостоятельных туристов, то точной информации об их численности нет. Им рекомендуют связываться с посольствами и генеральными консульствами России.